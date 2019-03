Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Eine Frau und ein Mann haben am Dienstag in WT-Waldshut unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt. Die 28 Jahre alte Frau geriet gegen 12:50 Uhr in eine Polizeikontrolle. Sie zeigte drogentypische Auffälligkeiten und gab in ihrer Befragung auch zu, Drogen konsumiert zu haben. Nach der Blutentnahme wurde ihr zunächst die weitere Teilnahme am Straßenverkehr untersagt. Kurz nach 18:30 Uhr wurde am Grenzübergang ein 37 Jahre alter Lieferwagen-Fahrer bei der Einreise nach Deutschland vom Zoll überprüft. Neben geringen Mengen von Marihuana und Amphetamine, die er bei sich hatte, war auch seine Fahrtüchtigkeit aufgrund Drogenkonsums nicht mehr gegeben. Er lallte und zeigte stark verzögerte Reaktionen. Ein Drogentest war auf mehrere Drogenarten positiv. Sein Führerschein wurde einbehalten, eine Blutprobe zur genauen Feststellung seiner Beeinträchtigung erhoben.

