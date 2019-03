Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Rennradfahrer kommt wegen Plattfuß zu Fall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Rennradfahrer ist am Dienstagabend bei Laufenburg zu Fall gekommen, nachdem der Vorderreifen plötzlich Luft verlor. Er kam leicht verletzt in eine Schweizer Klinik. Der 28-jährige hatte gegen 18:20 Uhr den Allmendweg aus Rotzeln kommend talwärts befahren, als sein Vorderrad plötzlich einen Plattfuß hatte. Er kam ins Schlingern und wurde vorwärts über das Rad geschleudert. Der Radler erlitt Prellungen und Schürfungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Rennrad wurde ein Schaden von rund 500 Euro verursacht.

