POL-HF: Verkehrsunfallflucht Rollstuhlfahrerin wird umgeworfen

32051 Herford (ots) - (um) Gestern Mittag, gegen 14:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Engerstraße an der dortigen Zufahrt zur B61. Ein LKW Fahrer, der aus Enger kam, bog rechts auf die Zufahrt ab. Zur gleichen Zeit überquerte eine 53-Jährige in ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl (6 km/h) an der Einmündung bei Grünlicht die Fahrbahn in gleicher Richtung. Der LKW, mit einem Stahlträger beladen, stieß mit dem Rollstuhl zusammen. Die Herforderin, die in Begleitung war, kippte mitsamt ihrem Gefährt um. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Der LKW Fahrer entfernte sich vom Unfallort, obwohl er diesen Zusammenstoß bemerken hätte müssen. Der Schaden am Rollstuhl beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall Zeugen des Unfalles sich einmal zu melden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell