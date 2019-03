Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunkene Person - Klinik vermisst behandlungspflichtigen Patient - Streife trifft den gesuchten Mann zu Hause an - Herausragend hohe Alkoholisierung.

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen, Ortsteil: Liedermatten

Am Montagabend, 11.03.2019, gegen 20:30 Uhr, meldete ein Krankenhaus in Waldshut der Polizei man vermisse einen Patienten. Dieser sei mit sehr hoher Alkoholisierung und einer Kopfplatzwunde eingeliefert worden. Nun habe der Mann in einem unbeobachteten Moment die Klinik auf eigene Faust verlassen. Es sei wichtig den Mann unter medizinischer Beobachtung zu halten. Zudem habe er noch einen gelegten Zugang zur Blutbahn am Arm, welcher professionell entfernt werden müsse.

Das Polizeirevier Waldshut entsandte eine Streife zur Wohnanschrift des polizeibekannten Mannes. Dort konnte der 34 - jährige Mann schlafend auf dem Sofa angetroffen werden.

Nach kurzem Gespräch in welchem er durchaus orientiert wirkte und lediglich durch eine leicht verwaschene Sprache auffiel ging der Mann mit den Beamten ohne weitere Ausfallerscheinungen mit hinunter zum Streifenwagen. Dort wurde durch die Streife noch ein Atemalkoholtest durchgeführt. Die Beamten staunten nicht schlecht, als eine Atemalkoholkonzentration von 4,14 Promille angezeigt wurde.

Der Patient sah schließlich ein, dass eine weitere medizinische Überwachung unumgänglich war und ließ sich zur Klinik zurückbringen.

FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell