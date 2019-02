Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall; Esens - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Eine 44-jährige Frau aus Wittmund fuhr gegen 11:25 Uhr mit ihrem VW Tiguan auf der Südumgehung aus Richtung Jever kommend. An der Kreuzung zur Straße Isums wollte sie nach links in Richtung Leerhafe abbiegen und übersah hierbei nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden VW Golf eines 72-jährigen Mannes aus Südbrookmerland. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 72-jährige Mann schwer verletzt wurde. Die 44-Jährige und die 69-jährige Beifahrerin im Golf wurden leicht verletzt.

Esens - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Esens ist am Montag eine Frau verletzt worden. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Smart forfour gegen 7:50 Uhr auf der Straße Am Steinhamm. Als er nach rechts in die Neuharlingersieler Straße abbiegen wollte missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 78-jährigen Frau aus Esens, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg fuhr. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt.

