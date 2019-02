Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzungen

Am Samstag, gegen 22:30 Uhr, kam es in Aurich, Popenser Straße, zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Im weiteren Verlauf schlägt ein erheblich betrunkener 43-jähriger Mann seinem 39-jährigem Nachbarn mit der Faust ins Gesicht. Dieser wird durch den Schlag leicht verletzt.

Am Sonntag, gegen 04:00 Uhr, kommt es in Aurich, Hafenstraße, ebenfalls zu Streitigkeiten zwischen zwei alkoholisierten Männern (59 und 27 Jahre). Hier soll der ältere der Beiden dem Jüngeren mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Auch hier wird das Opfer leicht verletzt.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, gegen 04:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw Fahrer die Bundesstraße in Südbrookmerland, Ot. Moordorf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,58 Promille. Eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins waren die ersten Folgen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, wurde in Südbrookmerland, Ot Moordorf, ein 18-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. In seinem Fahrzeug wurden ebenfalls Drogen gefunden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, in der Zeit von 10:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in Großefehn, Hauptwieke Süd, ein geparkter Pkw Citroen beschädigt. Der Pkw stand am Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher streifte das Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Samstag, in der Zeit von 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, wurde in Aurich, Osterstraße, ein geparkt abgestellter Pkw Mazda von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Wer zu dem Unfall Angaben machen kann, möge sich bitte bei der Polizei in Aurich melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfallgeschehen: - Ohne -

Kriminalitätsgeschehen:

Esens - Sachbeschädigung Gegen 00.40 Uhr kam es in der Fußgängerzone zu einer Sachbeschädigung an einem städtischen Blumenkübel. Ein 13-jähriger Esenser, ein 14-jähriger Holtgaster sowie deren Kumpel, ein 14-jähriger Utarper, setzten eine zusammengerollte Zeitung in Brand und legten sie gezielt unter den Blumenkübel, um diesen zu zerstören. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die drei Jugendlichen dabei beobachtet und die Polizei verständigt. Nach kurzer Fahndung im Innenstadtbereich konnten die drei Tatverdächtigen durch zwei Funkstreifenbesatzungen gestellt werden. Nach Vorhalt räumte die "Bande" die Tat ein. Anschließend wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wurde entsprechend eingeleitet. Das Feuer wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Esens gelöscht

Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Gegen Haus des Nachbarn gefahren Eine 75-jährige Frau wollte am Freitagabend gegen 22:30 Uhr in Norden mit ihrem Mini Cooper rückwärts von ihrer Hauszufahrt fahren. Aus bislang unbekannten Gründen fährt sie dabei zunächst über die gesamte Fahrbahn und weiter mit Schwung über das Grundstück ihres gegenüberliegenden Nachbarn. Sie kommt erst an der Hausmauer ihres Nachbarn zum Stehen. Die äußerlich unverletzte Frau wird vorsorglich durch die eingesetzten Polizeibeamten ins Krankenhaus transportiert. Dort wird sie für weitere Untersuchungen stationär aufgenommen. Am Auto und an der Hausmauer entstehen nicht unerhebliche Sachschäden.

