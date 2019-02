Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Automaten aufgebrochen; Marienhafe - Auto beschädigt; Norden - Gullydeckel ausgehoben

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Automaten aufgebrochen

Unbekannte haben in Norden Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Die Täter begaben sich in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr, auf das Gelände einer Tankstelle in der Straße Südring und öffneten gewaltsam zwei Automaten. Die Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld. Bereits zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr wurde in der Straße am Schlicktief ein Staubsaugerautomat aufgebrochen. Dort konnten die Täter jedoch nichts erbeuten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Marienhafe - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Marienhafe am Sonntag ein Auto beschädigt. Die Täter zerkratzen den blauen VW Touran im Bereich der Beifahrerseite. Der Wagen war in der Zeit von 17 Uhr bis 19:15 Uhr im Hingstlandsweg abgestellt. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04934 4129 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Gullydeckel ausgehoben

Unbekannte haben im Stadtgebiet von Norden mehrere Gullydeckel ausgehoben. An verschiedenen Örtlichkeiten fehlten die Gullydeckel am Sonntagmorgen. Glücklicherweise kam es dadurch zu keinen gefährlichen Situationen und niemand wurde verletzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell