POL-AUR: Pressemeldung der PI AurichWittmund für den 16.02.2019

Verkehrsgeschehen Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, beabsichtigte ein 48-jähriger Mann aus Leer mit seinem Kleinlastwagen nach rechts auf den Parkplatzbereich der KVHS in Aurich einzubiegen. Ein 42-jähriger Pkw-Führer aus Emden erkannte dies zu spät, da er nach eigenen Angaben von einem eingehenden Anruf abgelenkt war. Es kam zu einem Auffahrunfall bei dem die beiden Insassen des Kleinlastwagens leicht verletzt wurden.

Unfall mit Fußgänger und Pkw auf Supermarktparkplatz Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr brachte ein 77-jähriger Mann aus Aurich einen Einkaufswagen bei einem Supermarkt an der Popenser Straße in Aurich in den Unterstand. Als er den Unterstand wieder verließ, wurde er von dem Pkw eines 82-jährigen aus Greetsiel erfasst und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Mann eine stark blutende Kopfverletzung zu. Er wurde mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Zusammenstoß beim Abbiegen, eine tödlich verletzte Mitfahrerin Am Samstagvormittag befuhr ein 19-jähriger Mann die B 72 in Richtung Mittegroßefehn. Als er mit seinem Pkw nach links in den Holtmeedeweg einbiegen wollte, stieß er mit einem Pkw zusammen, der die B 72 aus Richtung Mittegroßefehn in Richtung Aurich befuhr. Dieser Wagen wurde von einer 28-jährigen Frau gefahren. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen des 19 - Jährigen und rutschte in einen Graben. Die Beifahrerin (17 Jahre) in diesem Wagen wurde so schwer verletzt, so dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt und die 28-jährige Frau wurde leicht verletzt ins UEK Aurich eingeliefert. Für die Unfallaufnahme musste die Bundestraße für ca. 1, 5 Stunden gesperrt werden. Zur Bergung der Verletzten waren auch die Feuerwehren aus Großefehn und der Rüstwagen aus Aurich eingesetzt, da die 17-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt war.

Sonstiges Vermutliche Giftköder Im Bereich des Baltrumer Weges in Ihlow wurden am Freitagnachmittag mehrere kleine, rötliche Würfel festgestellt. Es besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um ausgelegte Giftköder handeln könnte. Eine Probe des Materials wurde sichergestellt. Nach Angaben dortiger Anwohner hat es letztes Jahr ähnliche Vorfälle gegeben. Hinweise auf den Verursacher liegen bis dato nicht vor, Tierhalter werden gebeten entsprechend vorsichtig zu sein.

Betrunkene Jugendliche am Vormittag Am Freitagvormittag wurde von einer Anwohnerin mitgeteilt, dass sich zwei jugendliche Mädchen auf einem Spielplatz im Bereich der Inselstraßen in Aurich aufhalten, die augenscheinlich alkoholisiert sind. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort auf ein 14-jähriges und ein 15-jähriges Mädchen aus Aurich, welche in der Tat, nicht unerheblich alkoholisiert waren. Alkohol, Zigaretten und Tabak konnten ebenfalls festgestellt werden. Die Erziehungsberechtigten konnten erreicht werden, die ihre Sprösslinge vom Ort des Geschehens abholten.

Bereich Norden 16.02.2019 Norden - Körperverletzung Zwei Brüder gerieten am Freitag gegen 14:30 Uhr in einem Wohnhaus im Rosenweg in Norden in einen Streit. Im Zuge des Streits soll ein Beteiligter seinen Bruder zu Boden gerissen und gewürgt haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten haben den Sachverhalt aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Norden - Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Ein 17-Jähriger wurde am Freitag gegen 19:05 Uhr im Bereich des Norder Tors durch eine sog. "Kopfnuss" leicht verletzt. Der Täter zu dieser Tat ist ein 19-jähriger Norder, der von den eingesetzten Polizeibeamten innerhalb einer größeren Personengruppe vor Ort angetroffen werden konnte. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme schlug ein 17-Jähriger, der zu der oben erwähnten Körperverletzung nur Zeuge war, einem Polizeibeamten mit der Hand gegen den Kopf. Der Beamte blieb unverletzt. Der Beschuldigte wird sich für sein Verhalten strafrechtlich zu verantworten haben.

Bereich Wittmund Pkw gegen Rollstuhlfahrer Am Freitagmittag, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Wittmunder mit seinem Pkw die Einbahnstraße Am Markt vor dem dortigen Kreisgebäude und beabsichtigte nach links in Richtung Dohuser Weg zu fahren. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 60-jährigen Rollstuhlfahrer, welcher die Straße aus Richtung Amtsgericht in Richtung Kreisgebäude queren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollstuhlfahrer schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Lkw mit Sattelauflieger gegen Fahrradfahrer Am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger LKW-Fahrer aus Melle mit seinem Sattelzug die Eggelinger Straße in Wittmund aus Richtung Eggelingen kommend in Fahrtrichtung Wittmund. Im dortigen Kreisverkehr, im Bereich des "Hagebaumarktes", verließ das Gespann den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt in Richtung B210 / "Rehau" und übersah dabei einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 34-jährigen Wittmunder mit seinem Fahrrad, welcher den Radweg entlang der Eggelinger Straße in Richtung Eggelingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Fahrradfahrer kompliziert unter der Zugmaschine eingeklemmt wurde. Durch die Feuerwehr musste die Zugmaschine angehoben und der Fahrradfahrer befreit werden. Durch den Zusammenstoß wurde der Wittmunder lebensgefährlich verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber dem Krankenhaus zugeführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr weiträumig und für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

