POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mehrere Autos beschädigt - Kommt Duo in Frage? Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - Die Außenspiegel von insgesamt 16 Autos, die im Bereich der Hansastraße/Lagerstraße/Untermühlaustraße geparkt waren, beschädigten in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter. Ein Geschädigter verständigte am Morgen, gegen 9:20 Uhr, die Polizei, welche in der Untermühlaustraße insgesamt zehn beschädigte Autos feststellen konnte. Die unbekannten Täter hatten an den betroffenen Fahrzeugen jeweils einen Außenspiegel zerstört und somit einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Bereits in der Nacht, gegen 2:35 Uhr, wurden im Bereich der Lagerstraße/Hansastraße sechs PKW in gleicher Art und Weise beschädigt. Einer Zeugin waren vor Ort zwei verdächtige Männer aufgefallen, die um die Autos herumschlichen und in diese hineinsahen. Nachdem sie die Polizei verständigte hatte, sprach sie die Unbekannten auf ihr Vorgehen an, woraufhin diese flüchteten. Zwei weitere Zeugen nahmen sofort die Verfolgung auf, verloren die beiden jedoch aus den Augen.

Die Flüchtigen wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: dunkler Teint, schlanke Statur, schwarze, lockige Haare, bekleidet mit weißem Hemd und schwarzer Hose.

2. Person: dunkler Teint, dunkle Haare, hatte einen Bart, bekleidet mit schwarzem Hemd und einer roten Fliege.

Ob zwischen dem Duo und den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

