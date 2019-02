Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Fußgängerin schwer verletzt; Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuschoo - Fußgängerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Neuschoo ist am Freitagmorgen eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Mann aus Westerholt fuhr gegen 7 Uhr mit seinem VW Lupo auf dem Linienweg aus Westerholt kommend in Richtung Blomberg. Eine 19-jährige Frau aus Neuschoo wollte den Linienweg zu Fuß überqueren und übersah nach ersten Erkenntnissen den Lupo. Sie wurde vom Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Wittmund - Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden. Eine 20-jährige Frau aus Wilhelmshaven fuhr gegen 7:58 Uhr mit ihrem Peugeot 206 auf der Jeverstraße und übersah, dass eine 31-jährige Frau aus Jever mit ihrem VW Tiguan abbremsen musste. Sie fuhr auf den Tiguan auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 31-Jährige leicht verletzt.

