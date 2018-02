POL-PDWO: Verwirrte Autofahrerin

Alzey (ots) - Am Dienstag, 27.02.2018, meldete gegen 19.10 Uhr eine 42-jährige Alzeyerin bei der Polizei Alzey, dass ihr Auto gestohlen wurde. Die Frau hatte ihren Wagen in der Bleichstraße geparkt und war nur in die Bank gegangen und nun sei das Auto weg. Eine Polizeistreife konnte den PKW 50 Meter entfernt geparkt auffinden. Als die freudige Entwicklung des Sachverhaltes der Alzeyerin mitgeteilt werden sollte, wurden bei ihr Hinweise für den Konsum von alkoholhaltigen Getränken festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Aus diesem Grund folgten eine Anzeige und eine Blutprobe bei der Frau.

