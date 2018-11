POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Späte Reue, gut verzinst - Parkplatzunfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Späte Reue, gut verzinst

Im Briefkasten einer Schwäbisch Haller Zeitung befand sich am heutigen Mittwoch ein Briefumschlag mit besonderem Inhalt. Mehrere hundert Euro in bar und dazu ein Zettel mit einer kurzen Nachricht. Offenbar hatte der Absender Anfang November auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Salinenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Darüber hinaus entfernte sich der oder die Unbekannte damals von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Das schlechte Gewissen muss die reumütige Person jedoch nach Wochen noch geplagt haben, so dass sie den verursachten Schaden mit dem übersandten Geld wieder gut machen wollte. Kurioserweise wurde der Polizei bis dato kein Unfall und auch keine Unfallflucht am ersten November an besagtem Ort mitgeteilt. Nun geht die Sucherei los. Entweder sollte sich die Person bei uns melden, deren Fahrzeug am 01. November auf dem besagten Parkplatz beschädigt wurde oder die Person, die den bislang unbekannten Schaden begleichen wollte. Nichts für ungut, aber uns ist sowohl die Farbe des beschädigten Fahrzeugs, als auch die Position des Schadens bekannt - nur damit nicht mehrere auf die Idee kommen, dass es eventuell ihr Fahrzeug war, welches beschädigt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Obersontheim: Unfall beim rückwärts Einparken

Rückwärts wollte am Mittwoch um 05:35 Uhr ein 42-jähriger VW Golf-Fahrer in eine Parklücke auf einem Firmenparkplatz in der Eberhard-Herzog-Straße einparken. Hierbei übersah er jedoch einen dahinter stehenden VW und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Beim Einparken PKW beschädigt

Beim rückwärts Ausparken aus einen öffentlichen Parkplatz in der Schillerstraße streifte ein 31-Jähriger mit seinem PKW BMW einen daneben stehenden PKW Skoda. Bei dem Unfall, der sich am Mittwoch um 10:10 Uhr ereignete entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

