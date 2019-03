Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Scheune eingestürzt - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 09. März, stürzte im Bereich Unterer Brühl und der Hauptstraße in Müllheim eine zum Abriss bestimmte Scheune ein. Das Dach des Gebäudes, nahe der Henssler Mühle, war zu diesem Zweck bereits zu großen Teilen Abgedeckt worden. Der gesamte Dachstuhl gab am Samstagvormittag nach und stürzte bis auf die Giebelmauern in sich zusammen. Diese drohten nun ebenfalls einzustürzen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand lediglich Sachschaden. Der Schadensort wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr machte sich zusammen mit dem THW an die Abrissarbeiten, um eine Gefährdung durch weitere einstürzende Mauerreste zu verhindern. Die Ursache für den Einsturz des Scheunendaches dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand das marode Dachgebälk gewesen sein.

