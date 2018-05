POL-FR: Kadelburg/ Reckingen/ Lauchringen/ Hohentengen/ Stühlingen. Maischerze - Über 100 Einkaufswägen verstellt - Pkw-Anhänger umgestellt - Gullideckel geöffnet - Schulgelände verwüstet - Sachbeschädigungen

Freiburg (ots) - In der Nähe des Kreisverkehrs in Rheinheim wurden am Dienstag rund 100 Einkaufswägen eines in der Nähe gelegenen Discounters abgestellt. Dies sollte wohl als 1. Mai-Scherz gelten. Eine zuständige Mitarbeiterin des Discounters wurde verständigt und die Rückführung der Einkaufswägen in die Wege geleitet. In Kadelburg sichtete die Besatzung eines Rettungswagens mehrere Einkaufswägen auf der Hauptstraße und informierte die Polizei. Zusammen mit hilfsbereiten Passanten wurden die Wägen auf den Gehweg geschoben. In Reckingen wurden mehrere Fahrzeuganhänger aus Privatgrundstücken in den Ortskern gebracht. Ebenso Parkbänke auf die Straße gestellt und ein Gelage abgehalten. Die Feiernden wurden von der Polizei aufgefordert, alles wieder in Ordnung zu bringen, was auch getan wurde. In Lauchringen in der Hohrainstraße wurden mehrere kleinere Gullideckel geöffnet, welche von einem Passanten geschlossen wurden. In Hohentengen wurden an der Rheintalschule Bauzäune auf die Straße und die Tischtennisplatte der Schule vor den Eingang gestellt. Mehrere Gegenstände, bei welchen es sich um Garteneinrichtungen der umliegenden Häuser handelte, lagen um den Bereich der Schule herum verteilt. In Stühlingen wurde eine Reklamekuh aus Kunststoff einer Gaststätte auf die Hauptstraße geworfen und beschädigt.

