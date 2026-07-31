Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Freitag gegen 9 Uhr von der Lilienstraße nach links in die Backnanger Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 79 Jahre alten Mercedes-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Beide Fahrer wurden beim Unfall leicht verletzt, beide Pkw mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Mercedes des 45-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Derzeit wird der Verkehr (Stand 10:35 Uhr) einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

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