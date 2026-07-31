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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sexueller Missbrauch von Kindern-Tatverdächtiger in Haft

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Oberkochen: Sexueller Missbrauch von Kindern-Tatverdächtiger in Haft

Ein 35 Jahre alter Mann steht in dringendem Verdacht, zwei Buben sexuell missbraucht zu haben. Demnach sprach er die beiden Neunjährigen am Freitag, den 24.07.2026 gegen 20.30 Uhr im Bereich der Duschen und Sammelumkleiden im Hallenbad Kocherbad an. In der Folge nahm er sexuelle Handlungen an den beiden Buben und sich selbst vor. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen identifiziert und ein Haftbefehl erwirkt werden. Der 35-jährige Deutsche wurde am Donnerstag von Kräften des Kriminalkommissariats Aalen festgenommen und anschließend der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug, sodass der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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