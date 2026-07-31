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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Zweifacher Totalschaden nach Kollision auf der L 1140

Aalen (ots)

Eine 32-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 8:10 Uhr die L 1140 von Steinach kommend in Richtung Winnenden. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Citroen einer entgegenkommenden 53 Jahre alten Autofahrerin. Beide Pkw kamen anschließend von der Straße ab und blieben im Straßengraben liegen. Beide Autofahrerinnen blieben beim Verkehrsunfall unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 25.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, die Straße war zeitweise komplett gesperrt. Derzeit (Stand 10:20 Uhr) wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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