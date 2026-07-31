Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheit im Verkehr, Unfälle, Diebstahl und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am 30.07.2026 beschädigte ein Unbekannter zwischen 08:00 Uhr und 17:25 Uhr im Parkhaus Adenauerplatz einen blauen Ford Fiesta. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Am 30.07.2026 übersah die 82 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot 206 gegen 14:45 Uhr beim Einfahren von einem Parkplatz in die Bahnhofstraße in Fellbach den BMW X3 eines 38-Jährigen. Der am Peugeot entstandene Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Der Schaden am BMW beträgt ca. 8.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am 30.07.2026 kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Missverständnis zwischen dem 46 Jahre alten Fahrer eines Renault Megane und dem 33 Jahre alten Fahrer eines Skoda Fabia. Beim Einfahren in die Stuttgarter Straße in Fellbach bemerkten beide den jeweils anderen Verkehrsteilnehmer und gingen im Anschluss davon aus, dass der andere sie zur Weiterfahrt aufforderte. Darauf fuhren beide zeitgleich los. Durch den anschließenden Verkehrsunfall entstand am Skoda ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Der Schaden am Renault beträgt rund 5.000 Euro.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Am 30.07.2026 wurde zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr in der Tiefgarage eines Möbelhändlers in der Edisonstraße ein dort angeschlossenes Fahrrad entwendet. Bei dem erbeuteten Rad handelt es sich um ein 27,5 Zoll Mountainbike von Cube. Das Fahrrad hat einen violett-grauen Rahmen und Pedale in metallic blau. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder das Fahrrad gesehen haben, sich unter 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

Am 30.07.2026 beschädigte ein Unbekannter zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Tiefgarage des Rathauses einen dort geparkten BMW i4. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Sachbeschädigung an Shisha-Bar

Am 30.07.2026 warf gegen 23:30 Uhr ein Unbekannter das Schaufenster einer Shisha-Bar in der Bahnhofstraße in Fellbach mit einem Stein ein. Der Täter verursachte dadurch einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 0711 57720 zu melden.

Winnenden: Mit knapp drei Promille am Steuer

Ein 43 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr die L 1140 und wurde von Beamten des Polizeireviers Winnenden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich bei dem Mann der Verdacht ergab, dass er alkoholisiert unterwegs war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,9 Promille. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

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