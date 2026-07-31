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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: E-Scooter entwendet

Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagnacht, 0:30 Uhr, wurde ein E-Scooter der Marke Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen KST-492 entwendet. Der Scooter war zum Zeitpunkt des Diebstahls am Gmünder Torplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Scooters nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Am Donnerstag zwischen 12:35 Uhr und 21:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der August-Keßler-Straße ein Mazda beschädigt, der dort geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Westhausen: Holzbrett auf der Fahrbahn

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr befuhr eine 21-jährige BMW-Lenkerin die B29 von Westhausen in Richtung Lauchheim. Kurz vor der Ausfahrt nach Westerhofen überfuhr sie einen Gegenstand, der sich als Holzbrett herausstellte, auf der Fahrbahn. Hierdurch wurde der BMW im Bereich der Lenkung erheblich beschädigt. Das Polizeirevier Aalen bittet nun weitere Geschädigte bzw. Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft des Bretts geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Abtsgmünd: Auf Gegenfahrban gekommen

Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die Verbindungsstraße von Lutstrut in Richtung Reichertshofen. Anscheinend aufgrund Sonnenblendung kam er hierbei in einer unübersichtlichen Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, der von einer 41-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Ellwangen: E-Scooter gestohlen

Unbekannte entwendeten am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 21:15 Uhr einen E-Scooter des Herstellers Isinwheel, der am Fahrradständer beim Infopoint am Bahnhof abgestellt war. Der auffällig große E-Scooter mit roten Zierelementen war mit zwei Zahlenschlössern gesichert und trug das Versicherungskennzeichen 979 WRY. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib E-Scooters machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellenberg: Stein verloren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Donnerstag gegen 07:15 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen einen ca. 40 cm großer vermutlicher Kalkstein. Eine 50-jährige Audi-Lenkerin konnte dem auf der Mittellinie liegenden Stein beim Ausscheren zum Überholen nicht mehr ausweichen und überfuhr ihn mit dem rechten Rad, so dass am PKW geringfügiger Schaden entstand. Der Verkehrsdienst Kirchberg bittet nun weitere Geschädigte bzw. Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft des Steins geben können, sich unter der Telefonnummer 07904 9426-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Mit Fahrrad gestürzt

Ein 83-Jähriger wollte am Donnerstagabend gegen 21:10 Uhr mit seinem Fahrrad in der Straße Neidling wenden. Hierbei fuhr er den Bogen zu eng und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Mutlangen: Diebstahl aus Pkw

Am Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr wurde aus einem Mercedes, der auf einem Discounterparkplatz in der Straße An der Stauferklinik abgestellt war, eine Handtasche, die sich auf dem Beifahrersitz befand, entwendet. Ob das Fahrzeug verschlossen war ist nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Lorch: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 02:50 Uhr, ein Fenster einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße auf. Durch das Öffnen des Fensters fiel eine auf dem Fenstersims stehende Vase auf den Boden. Vermutlich flüchteten die Diebe daraufhin. Entwendet wurde demnach nichts. Allerdings entstand ein Sachschaden am Fenster. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07175 921968-0 beim Polizeiposten Leinzell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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