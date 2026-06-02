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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Haustürschloss beschädigt - Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Im Benzinoring beschädigten Unbekannte am Montagvormittag ein Haustürschloss. Sie beschmierten den Schließzylinder derart, dass er nicht mehr funktionstüchtig war. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall zwischen 10.30 Uhr und 11.40 Uhr. Für die Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wem sind in diesem Zeitraum Personen aufgefallen, die sich ungewöhnlich verhalten haben? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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