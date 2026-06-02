Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer festgenommen: Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Discounter in der Fruchthallstraße gerufen, weil dort ein 39-Jähriger randalierte. Unter anderem hatte er Mitarbeiter des Ladens beschimpft. Da der Mann sich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhielt, wurden ihm Handschellen angelegt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Amphetamin handelt. Neben einer Anzeige wegen des Verdachts von unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz erhielt der 39-Jährige zudem einen Platzverweis. Wenig später hatten die Beamten erneut mit dem Mann zu tun. Er hielt sich wieder in dem Bereich auf, den er verlassen sollte. Die Streifenbesatzung nahm ihn daraufhin fest. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. |kle

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