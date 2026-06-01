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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalen in Hochschule: Mehrere tausend Euro Schaden

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Gebäude in der Morlautrer Straße eingebrochen und haben erheblichen Sachschaden angerichtet. Offenbar lösten sie in ihrer Zerstörungswut eine Brandmeldeanlage aus, sodass neben der Polizei auch die Feuerwehr im Einsatz war. Gegen halb zwei in der Nacht wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Bei der Überprüfung des Gebäudes fanden sie schließlich einen entleerten Feuerlöscher und beschädigte Einrichtung vor. Von den Tätern fehlte jede Spur. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist nicht abschließend geklärt. Bislang gehen die Beamten von mindestens 3.000 Euro aus. Das Altstadtrevier ermittelt jetzt unter anderem wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0631 369-14199 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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