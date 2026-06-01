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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkäuferin geschlagen: Drei Unbekannte flüchten

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, gegen 17 Uhr, hat ein Unbekannter eine Verkäuferin in einem Geschäft in der Merkurstraße angegriffen. Die 47-Jährige hatte den jungen Mann und seine beiden Begleiter zuvor angesprochen und aufgefordert, den Laden zu verlassen. Daraufhin schlug der Täter ihr unvermittelt ins Gesicht und flüchtete. Seine Kumpane folgten ihm. Die Frau konnte den Verdächtigen beschreiben. Er soll etwa 14 bis 15 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein. Der Angreifer hat dunkelblonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein hellblaues T-Shirt. Die beiden anderen Jungen waren ungefähr im gleichen Alter. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Wer kann Angaben zu den drei Jugendlichen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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