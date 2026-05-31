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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 07:30 Uhr kam es im Bereich der Helmut-Hartert-Straße und der Kammgarnstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter beschädigten nach bisherigen Erkenntnissen mindestens fünf geparkte Fahrzeuge, indem sie diese mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder sonstige auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 Telefon: 0631 369-14299 E-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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