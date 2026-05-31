Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 29.05.2026, 22:00 Uhr bis Freitag, 30.05.2026, 12:15 Uhr, kam es in der Sedanstraße und der Schäferstraße zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter besprühten mehrere Hauswände sowie Garagen mit Farbe und verursachten hierbei nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 Telefon: 0631 369 14299 E-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell