PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf frischer Tat ertappt: Langfinger flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein Dieb trieb sich am Donnerstagabend in einem Parkhaus im Stadtzentrum herum. Zeugen erwischten den Unbekannten, als er sich gegen 18 Uhr an einem Skoda Roomster "bediente". Neben Desinfektionsmittel und einer E-Zigarette nahm er auch Kleingeld an sich. Darauf angesprochen, ließ er die Gegenstände zurück und flüchtete mit dem Bargeld. Es soll sich um einen 50- bis 60-jährigen Mann mit ungepflegtem Aussehen gehandelt haben. Er hat graues Haar und einen grauen Bart. Der etwa 1,75 Meter große Verdächtige trug eine kurze graue Hose und ein hellgrünes T-Shirt. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 14:47

    POL-PDKL: Handfester Streit: Unbekannter schlägt zu

    Kaiserslautern (ots) - In der Hohenecker Straße kam es am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz zu einer Körperverletzung. Ein Unbekannter hatte sich offenbar über den Fahrstil eines 42-Jährigen geärgert. Nach einem kurzen Wortwechsel in einem Geschäft spitzte sich die Situation auf einem Parkplatz zu. Der Angreifer schlug dem 42-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 13:57

    POL-PDKL: Auto zerkratzt: Mehrere tausend Euro Schaden

    Kaiserslautern (ots) - In der Kleestraße haben sich Unbekannte an einem Opel Crossland zu schaffen gemacht. Die Täter zerkratzten den Lack des Autos auf beiden Seiten und richteten dadurch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro an. Nach derzeitigen Ermittlungen fand die Sachbeschädigung zwischen Freitag, 22. Mai 2026, und Mittwoch, 27. Mai 2026, statt. Um die Täter dingfest zu machen, sucht die Polizei Zeugen. Wer ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 14:46

    POL-PDKL: 50-Jähriger nüchtert im Auto aus

    Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zeugen haben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch ein Auto gemeldet, das im Graben des Mackenbacher Kreisverkehrs stehen würde. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass es einen Unfall gegeben haben könnte. Am Fahrzeug stellten sie aber keinen Schaden fest, allerdings schlief ein Mann nackt auf dem Beifahrersitz. In der näheren Umgebung konnten keine möglichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren