Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf frischer Tat ertappt: Langfinger flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein Dieb trieb sich am Donnerstagabend in einem Parkhaus im Stadtzentrum herum. Zeugen erwischten den Unbekannten, als er sich gegen 18 Uhr an einem Skoda Roomster "bediente". Neben Desinfektionsmittel und einer E-Zigarette nahm er auch Kleingeld an sich. Darauf angesprochen, ließ er die Gegenstände zurück und flüchtete mit dem Bargeld. Es soll sich um einen 50- bis 60-jährigen Mann mit ungepflegtem Aussehen gehandelt haben. Er hat graues Haar und einen grauen Bart. Der etwa 1,75 Meter große Verdächtige trug eine kurze graue Hose und ein hellgrünes T-Shirt. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kle

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