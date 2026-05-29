Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Auto zerkratzt: Mehrere tausend Euro Schaden
Kaiserslautern (ots)
In der Kleestraße haben sich Unbekannte an einem Opel Crossland zu schaffen gemacht. Die Täter zerkratzten den Lack des Autos auf beiden Seiten und richteten dadurch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro an. Nach derzeitigen Ermittlungen fand die Sachbeschädigung zwischen Freitag, 22. Mai 2026, und Mittwoch, 27. Mai 2026, statt. Um die Täter dingfest zu machen, sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizeiinspektion 2 nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle
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