POL-PDKL: Auto zerkratzt: Mehrere tausend Euro Schaden

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein 24-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Donnerstag mit fast zwei Promille einen Unfall gebaut. Er war ersten Erkenntnissen nach auf dem Weg zur B270 und zu schnell unterwegs. Statt um den Kreisverkehr in der Lauterstraße herum, überfuhr der Mann ihn mittig mit dem Auto, dabei erwischte es auch ein Verkehrsschild. Erst im Straßengraben kam der Mazda zum Stehen. Am Wagen ...

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