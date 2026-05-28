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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener flüchtet nach Unfall

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Donnerstag mit fast zwei Promille einen Unfall gebaut. Er war ersten Erkenntnissen nach auf dem Weg zur B270 und zu schnell unterwegs. Statt um den Kreisverkehr in der Lauterstraße herum, überfuhr der Mann ihn mittig mit dem Auto, dabei erwischte es auch ein Verkehrsschild. Erst im Straßengraben kam der Mazda zum Stehen. Am Wagen entstand Totalschaden. Der junge Mann entfernte sich zu Fuß vom Unfallort, das Auto ließ er stehen. Die Polizeistreife machte ihn zu Hause ausfindig und stellte bei dem 24-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von 1,90 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss sich jetzt wegen mehrerer Straftaten verantworten, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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