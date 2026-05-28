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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 50-Jähriger nüchtert im Auto aus

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zeugen haben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch ein Auto gemeldet, das im Graben des Mackenbacher Kreisverkehrs stehen würde. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass es einen Unfall gegeben haben könnte. Am Fahrzeug stellten sie aber keinen Schaden fest, allerdings schlief ein Mann nackt auf dem Beifahrersitz. In der näheren Umgebung konnten keine möglichen Mitfahrenden ausgemacht werden. Der 50-Jährige artikulierte nicht deutlich und wirkte verwirrt. Die Einsatzkräfte vermuteten, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Er lehnte einen Atemtest ab und wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ob der 50-Jährige den Wagen gefahren hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da es sich aber um den Halter des Fahrzeugs handelt, muss sich der Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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