Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 16-Jährige angefahren

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Kaiserslauterer Straße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine 16-Jährige war ersten Erkenntnissen nach dabei, die Straße zu überqueren, als sie von einem Auto angefahren wurde. Die Fahrerin war in Richtung "In der Schindkaut" unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Jugendliche erlitt bei dem Zusammenstoß Schürfwunden, die ärztlich versorgt wurden. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen dauern an. |laa

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