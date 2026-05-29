Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handfester Streit: Unbekannter schlägt zu

Kaiserslautern (ots)

In der Hohenecker Straße kam es am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz zu einer Körperverletzung. Ein Unbekannter hatte sich offenbar über den Fahrstil eines 42-Jährigen geärgert. Nach einem kurzen Wortwechsel in einem Geschäft spitzte sich die Situation auf einem Parkplatz zu. Der Angreifer schlug dem 42-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Unbekannten aufgenommen. Zur Identifizierung des Verdächtigen sind die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugenangaben zufolge ist der Täter etwa 30 Jahre alt, kräftig und muskulös gebaut sowie an beiden Armen tätowiert. Er hatte ein dunkles Oberteil und eine orangefarbene Hose an. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |kle

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