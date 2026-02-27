Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alarmanlage - Täter flüchten

Grünstadt (ots)

Gestern (26.02.26) gegen 11:20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Berggasse ein. Eine Alarmanlage löste aus und zwei augenscheinlich männliche Personen wurden auf ihrer Flucht beobachtet. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Wer hat die Täter auf ihrer Flucht beobachtet? Beide sollen ca. 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer habe eine rote Strickmütze getragen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

