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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Dem 22-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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