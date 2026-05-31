POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr

Kaiserslautern (ots) - Ein Dieb trieb sich am Donnerstagabend in einem Parkhaus im Stadtzentrum herum. Zeugen erwischten den Unbekannten, als er sich gegen 18 Uhr an einem Skoda Roomster "bediente". Neben Desinfektionsmittel und einer E-Zigarette nahm er auch Kleingeld an sich. Darauf angesprochen, ließ er die Gegenstände zurück und flüchtete mit dem Bargeld. Es soll sich um einen 50- bis 60-jährigen Mann mit ...

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