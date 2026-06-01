Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Musikveranstaltung: Zwei Frauen bewusstlos - Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Auf einer Musikveranstaltung im Stadtteil Hohenecken wurden am Samstagabend zwei Frauen leicht verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten sie sich ein Getränk geteilt, das möglicherweise mit einem gesundheitsschädlichen Stoff versetzt war. Die 44- und 46-Jährige hatten nach aktuellen Erkenntnissen das Bewusstsein verloren. Beide mussten ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Zuvor wurden die Frauen durch einen 32-Jährigen belästigt, der sich ihnen immer wieder aufdringlich annäherte. Ihre Zurückweisung ignorierte der Mann. Er fiel am Abend mehrfach mit ähnlichem Verhalten auf und wurde vom Sicherheitspersonal des Geländes verwiesen. Da er den Anweisungen keine Folge leistete, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorübergehend fest und setzten den Platzverweis durch. Gegen den 32-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. Unter der Telefonnummer 0631 369-14299 werden Hinweise entgegengenommen. |kle

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