Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl: Wer kann Hinweise geben?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nelkenstraße kam es am Samstagabend gegen 20.40 Uhr zu einem Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete eine Überwachungskamera von einem Grundstück. Der Eigentümer informierte unverzüglich die Polizei. Der Täter wurde durch das Sicherheitssystem aufgezeichnet und ist augenscheinlich minderjährig. Er hatte während des Diebstahls ein schwarzes Basecap und ein schwarzes ärmelloses Shirt der Marke "Kappa" an. Nach der Tat flüchtete er mit einem Cityroller. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben? Unter der Telefonnummer 0631 369-14199 können sich Zeugen beim Altstadtrevier melden. |kle

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