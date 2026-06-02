Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Montag mindestens zwei Autos in der Nähe des Stadtparks beschädigt. Der Schaden geht in die Tausende. In der Schumannstraße zerkratzten die Täter die Fahrerseite eines schwarzen Kia. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen sie zwischen 7 Uhr und 16.45 Uhr zu. Nur wenige hundert Meter entfernt, in der Trippstadter Straße, hatten die Vandalen es auf einen grauen Ford abgesehen. Auch in diesem Fall beschädigten sie den Fahrzeuglack mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sie sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

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