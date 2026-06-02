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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Volkspark: 58-Jährige attackiert zwei junge Frauen

Kaiserslautern (ots)

Weil sie den Eindruck hatte, gefilmt worden zu sein, griff eine 58-Jährige am Montagabend zwei junge Frauen im Volkspark an. Offenbar war es zunächst zu einem Streit zwischen der Angreiferin und der 19- und 22-Jährigen gekommen. Im Verlauf dessen schlug die Frau, Zeugenangaben zufolge, mit einem Ast nach den jungen Erwachsenen. Dadurch erlitten die beiden leichte Verletzungen an den Armen. Die hinzugerufene Polizeistreife leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die 58-Jährige ein. Sie bekam zudem einen Platzverweis. Weil das Filmen anderer strafbar sein kann, überprüften die Beamten die Handys der jungen Frauen. Es fanden sich keine Hinweise darauf, dass die 58-Jährige aufgezeichnet wurde. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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