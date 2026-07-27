Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Jagstzell: Fußgänger von Pkw erfasst

Ein 62-jähriger Mercedes-Lenker befuhr am Sonntag gegen 21:50 Uhr die K3322 in Richtung Ropfershof. Gleichzeitig lief ein 88-jähriger Fußgänger neben der K3322 in Richtung Jagstzell. Eine 50-jährige VW-Fahrerin, die ebenfalls in diese Richtung unterwegs war, hielt an und fragte den Mann, ob er Hilfe benötige. Als der 88-Jährige an den VW herantrat, übersah der entgegenkommende Mercedes-Fahrer den Fußgänger und erfasste ihn mit der rechten Fahrzeugfront. Der 88-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wört: Motorradunfall

Am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr kam ein 17-Jähriger mit seiner Honda aufgrund eines Fahrfehlers auf der L2385 zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Iggingen: Kennzeichendiebstahl

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr, beide Kennzeichen, eines in der Gümpelesgasse geparkten Pkws. Die gestohlenen Kennzeichen lauten GD-AT 249. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

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