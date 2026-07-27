Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Körperverletzung, Sachbeschädigungen, Diebstahl eines Wohnmobils und Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Backnang: Verkehrsunfall mit Quad

Am 24.07.2026 überholte gegen 14:15 Uhr ein schwarzer Kleinwagen auf der K1897 ein mit zwei Personen besetztes Quad. Der Fahrer des Quads wich, aufgrund des geringen Abstands zum überholenden Pkw aus, und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer sowie der Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem schwarzen Kleinwagen nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am 24.07.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 16:10 Uhr und 16:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße in Backnang einen dort geparkten Renault Captur. Dabei entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter 07191 9090 entgegen.

Aspach: Unfallflucht

Am 16.07.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Mittelpfadweg in Aspach zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr eine Straßenlaterne. An der Laterne entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter 07191 9090 entgegen.

Sulzbach: Beschädigung von Blitzeranhänger

Am Wochenende wurde ein an der B14 zwischen Sulzbach Nord und Waiblingen Berwinkel abgestellter Blitzeranhänger zwei Mal mit Farbe beschmiert. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

Aspach: Unfallflucht

Zwischen dem 25.07.2026, 20:40 Uhr und dem 26.07.2026, 13:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer wohl beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz P1 in Fautenhau einen dort abgestellten Audi A1. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Diebstahl aus Wohnung

Am 23.07.2026 entwendeten im Erzgebirgeweg in Fellbach gegen 12:00 Uhr angebliche Telekommitarbeiter aus der Wohnung der 80 Jahre alten Geschädigten Schmuck und eine Geldbörse. Der Polizeiposten Schmiden nimmt Hinweise unter 0711 9519130 entgegen.

Fellbach: Diebstahl von Pedelec

Am 24.07.2026 entwendete ein unbekannter Täter zwischen 22:40 Uhr und 23:40 Uhr ein Pedelec im Reutweg. Das Pedelec war durch ein Schloss an Reifen und Rahmen gesichert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 24.07.2026, 21:00 Uhr und dem 25.07.2026, 21:00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter in der Maicklerstraße einen Pkw. An diesem entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen dem 25.07.2026, 20:00 Uhr und dem 26.07.2026, 23:00 Uhr wurde in der Albert-Schweitzer-Straße in Fellbach ein dort geparkter Ford Kuga durch einen Unbekannten, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Wohnmobil gestohlen

Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagabend wurde im Kappelbergweg ein weißes Wohnmobil vom Hersteller VW gestohlen. Am Wohnmobil im Wert von rund 50.000 Euro waren die Kennzeichen WN-XE 4273 angebracht. Zeugenhinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr am Samstag in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Albertviller Straße gegen einen Holzpfosten. Dieser fiel anschließend gegen zwei geparkte Pkw, die hierdurch beschädigt wurden. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 17:10 Uhr die Brückenstraße und kam hierbei in einer Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Fahrer sowie seine Mitfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Sachschaden am BMW wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Rudersberg: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstag gegen 17:10 Uhr kam es in der Backnanger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 51-Jährigen und einem 67-Jährigen. Im Verlauf des Streits soll der 51-jährige Angreifer zunächst eine Tür beschädigt und anschließend mit einer Holzlatte auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Der 67-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen an Armen und Beinen. Zudem wurden ein Laptop sowie ein Kabel beschädigt. Der Tatverdächtige konnte wenig später in der Nähe angetroffen werden. Er verhielt sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv, beleidigte und bedrohte diese und leistete Widerstand. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Plüderhausen: Körperverletzung

Im Rahmen der Plüderhausener Festtage gerieten ein unbekannter Täter und ein 28-Jähriger am Sonntag gegen 03 Uhr in einen Streit. Der Unbekannte schlug dem 28-Jährigen in der Folge mindestens zwei Mal mit der Faust ins Gesicht, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Hinweise zum Tatgeschehen und zu dem Täter nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Rufnummer 07181 81344 entgegen.

Urbach: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 12:10 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zu vier verschiedenen Pkw in der Adalbert-Stifter-Straße und der Augustenstraße. Als Diebesgut wurde in allen Fällen kleine, nicht näher benennbare Beträge an Münzgeld angegeben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Rufnummer 07181 81344 entgegen.

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