Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fischwilderei am Angelteich festgestellt

Ebeleben (ots)

Am Sonntagmorgen wurden am Ebelebener Angelteich zwei Personen festgestellt, die mit entsprechendem Zubehör versuchten Fische auf dem Gewässer zu angeln. Hierfür lagen bei der polizeilichen Kontrolle der Personen die notwendigen Berechtigungen nicht vor.

Aufgrund dessen, dass die Personen keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland besitzen, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 300 Euro pro Person erhoben. Die beiden Männer im Alter von 48 und 58 Jahren kamen den Zahlungen nach. Zudem wurden die Angelausrüstungen sichergestellt.

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