Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waldstetten/Wißgoldingen: LKW prallt gegen Hausmauer

Aalen (ots)

Am Montagmorgen gegen 9:35 Uhr befuhr ein 45-jähriger LKW-Lenker die L1159 von Donzdorf in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. In Wißgoldingen kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve, ohne eine erkennbare Reaktion seitens des Fahrers, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW überfuhr zunächst einen Gehweg, streifte eine Fußgängerampel und anschließend die Fassade eines Wohnhauses. Im weiteren Verlauf prallte der LKW frontal gegen eine Hausmauer, so dass die Fahrerkabine die Hausmauer durchbrach und der LKW etwa 50 Zentimeter tief in dem Haus feststeckte. Der Fahrer konnte sehr schnell aus dem Fahrzeug geborgen werden, verstarb jedoch, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinischer bzw. ein internistischer Vorfall unfallursächlich sein. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. An der Unfallstelle sind neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk im Einsatz. Derzeit (Stand 13:00 Uhr) ist die Ortsdurchfahrt von Wißgoldingen noch komplett gesperrt.

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