Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Fundhund - Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Vorbereitungen eines Kindergeburtstages lösen Polizeieinsatz aus

Aalen

Rosengarten: Unfall im Begegnungsverkehr

Kurz vor 18:45 Uhr am Donnerstagabend befuhr eine 73-Jährige mit ihrem Daimler-Benz die K2596 in Richtung Uttenhofen. In einer Rechtskurve kam sie dabei mit ihrem PKW zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden VW Polo eines 44-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Gerabronn: Vorbereitungen für Kindergeburtstag lösen Polizeieinsatz aus

Dass eine wohlgemeinte Geste derartige Folgen haben kann, war einem Vater aus Gerabronn offenbar nicht bewusst, als er am Freitagmorgen Vorbereitungen für einen Kindergeburtstag - vermutlich mit dem Motto "Räuber und Gendarm" - traf. Dazu wollte der Mann offenbar Fotos eines Verbrechers fertigen, den er selber darstellte. Zu diesem Zwecke war er gegen 9:30 Uhr im Bereich des Kirchhofs mit einer Sturmhaube und einer Spielzeugpistole unterwegs und fertige dabei Bilder. Anwohner bemerkten den Maskierten und verständigten daraufhin die Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen nach Gerabronn entsandt. Nachdem die Fahndung seitens der Polizei zunächst negativ verlief, klärte sich das Ganze letztlich doch auf. Über Umwege erreichte die Polizei die Information zu dem Kindergeburtstag. Nachdem nun diese Erkenntnisse vorliegen, kann die Polizei vermelden, dass sich zu keinem Zeitpunkt Menschen in Gefahr befunden haben - mit Ausnahme des gedankenlos agierenden Vaters.

Crailsheim: Großer Hund ausgesetzt - Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr wurde eine Frau auf das Winseln eines Hundes im Bereich der Heldenmühle aufmerksam. Bei der Nachschau entdeckte sie an der Zufahrt zur Heldenmühle, von der Nord-West Umgehung kommend, am dortigen Abzweig zu einem Feldweg, hinter einer dortigen Hütte einen, an einem Baum angebunden großen Hund. Daraufhin verständigte sie die Tierrettung. Von dort aus wurde auch die Polizei alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Hund inmitten von Glasscherben und Einwegspritzen angebunden war. Er konnte seitens der Polizeihundeführer letztlich beruhigt und befreit werden. Anschlie0end wurde er in ein Tierheim verbracht.

Bei dem Hund handelte es sich um einen etwa 70kg schweren und 90-100cm großen Dogo Canario Mischlingsrüden. Der Hund ist kastriert und hat kupierte Ohren. Das Alter des Hundes wird auf ca. 3 Jahre geschätzt.

Ein Zeuge konnte in diesem Zusammenhang gegen 12:00 Uhr bereits einen silberfarbenen Kombi, mit geöffnetem Kofferraum vor dieser Hütte wahrnehmen. Bei dem Pkw stand ein Mann mit einer auffälligen, neongrünen Jacke, kräftiger Statur und kurzen Haaren.

Die Polizeihundeführerstaffel in Kirchberg bittet Personen, die Hinweise zum Besitzer des Hundes geben können, sich unter Telefon 07904 9426-0 zu melden.

