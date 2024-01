Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand einer Thujahecke - Lampen mutwillig beschädigt - Zigarettenautomaten aufgebrochen - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Unfälle

Murrhardt: Vandalismus

Ein mutmaßlich betrunkener Mann hielt sich am Mittwoch gegen 1 Uhr an einem Wohngebäude in der Entengasse auf und beschädigte dort mutwillig Außenlampen und Blumenkübel. Danach entfernte sich die Person. Die Polizei wurde im Nachgang informiert, konnte die Person jedoch nicht mehr antreffen. Wer zur Identifizierung des unbekannten Tatverdächtigen sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Backnang: Brand einer Hecke

Eine Thujahecke fing am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen Feuer. Dieses drohte auf das angrenzende Gebäude überzugreifen. In der Nachbarschaft wurde der Brand entdeckt, so dass die Bewohner des Wohnhauses den Gefahrenbereich rechtzeitig verlassen konnten. Der Brand wurde von der alarmierten örtlichen Feuerwehr gelöscht. An der Hecke und Gebäudefassade entstand Sachschaden, der auf 20.000 Euro beziffert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Sebastian-Bach-Straße ereignete sich am Dienstagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr stieß den Feststellungen zufolge ein Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung gegen einen dort parkenden Pkw Porsche Cayenne. Danach entfernte sich der Unfallverursacher und hinterließ ca. 2500 Euro Sachschaden. Wer Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen machte und Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Rudersberg: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Der Fahrer eines Pkw Renault wurde am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Siemensstraße von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 29-jährige Autofahrer unter Drogeneinwirkung stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung durchgeführt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da der Autofahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Waiblingen: Automatenaufbrüche

Im Verlauf des Dienstags wurde drei Zigarettenautomatenaufbrüche bekannt. Diese wurden mitunter aufgeflext. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. Teilweise entleerten die Diebe die Automaten komplett. Diese stehen in der Düsseldorfer Straße sowie in Neustadt Beim Bahnhof und am Bahnhofsplatz. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Wahrnehmungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Bereits am Sonntag beschädigte ein flüchtiger Unfallverursacher eine Mercedes A-Klasse, die zwischen 16 Uhr und 18 Uhr an der Gemeindehallt Hohenacker in der Rechbergstraße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Körperverletzung

Am Dienstagabend wurde gegen 20 Uhr am Spielplatz bei der Erleninsel ein 18-Jähriger von zumindest zwei 17 und 18 Jahre alten Kontrahenten niedergeschlagen und verletzt. Im Bereich der Grünanlagen konnten rund 25 Jugendliche bzw. Heranwachsende festgestellt werden. Teils konnten sie kontrolliert werden, teils flüchteten sie vor der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Hintergrund der Auseinandersetzungen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 beim Polizeirevier zu melden.

