POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbesczhädigungen, Mann beim Grillen verletzt, etc.

Murrhardt: Unfall nach medizinischem Notfall

An der Einmündung der L1120 in die L1149 kam es am Sonntag gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Ein 68-jähriger Fahrer eines Hyundai Tucson kam vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer konnte dem Hyundai nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Dabei wurde der 68-Hundai-Fahrer, der Skoda-Lenker und die 28-jährige Beifahrerin im Skoda leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 12.500 Euro.

Oppenweiler: Frau erleidet Schwächeanfall nach Auffahrunfall

Auf der Hauptstraße kam es kurz vor 19:00 Uhr in Fahrtrichtung Murrhardt zu einem Auffahrunfall. Aufgrund eines Rückstaus musste ein 46 Jahre alter VW Tuareg-Fahrer seinen Wagen abbremsen. Ein nachfolgender 35 Jahre alter VW Touran-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Tuareg auf. Die Beifahrerin des Tuareg-Fahrers erlitt in Folge des Unfalls einen Schwächeanfall und musste von Rettungskräften vor Ort versorgt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Backnang: Ohne Führerschein aber mit Promille

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte am Sonntag gegen 11:40 bei einem 61 Jahre alten Ford-Fahrer leichten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,9 Promille. Auch war der Mann ohne Führerschein unterwegs. Dieser war bereits eingezogen worden. Auf den 61-Jährigen kommt nun eine entsprechende Strafanzeige zu.

Oppenweiler: Beim Auffahren auf Straße Fahrzeug übersehen

Ein 82 Jahre alter Alfa Romeo-Fahrer wollte am Samstag gegen 17:00 Uhr vom Fahrbahnrand auf die Hauptstraße auffahren. Dabei übersah er einen auf der Hauptstraße fahrenden Nissan einer 77-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag gegen 2:00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Bühlstraße geparkten BMW. Dabei entstand Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Fellbach unter Telefon 0711 5772-0 in Verbindung zu setzen.

Rudersberg: Fahrzeug in Brand gesteckt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 1:30 Uhr ein im Panoramaweg geparkten PKW der Marke Mitsubishi in Brand gesteckt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an dem Fahrzeug.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Welzheim: Heckscheibe beschädigt

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 7:00 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand die Heckscheibe eines in der Blumenstraße geparkten Daimler Benz. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schorndorf unter Telefon 07181 2504-0 entgegen.

Rudersberg: Auffahrunfall mit Verletzten

Am Sonntag k7urz vor 10:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L1148. Ein 88 Jahre alter Mercedes-Fahrer war hier aus Richtung Schlechtbach kommend unterwegs. Als er in Richtung Am Brunnen abbiegen wollte, übersah dies ein nachfolgender 61-jähriger Mercedes-Fahrer. Es kam zum Auffahrunfall. Der 88-Jährige Mercedes-Fahrer und ein 1-jähriges Mädchen, welches im zweiten Wagen saß, wurden leicht verletzt. Das Kind wurde in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Waiblingen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitag, 19:30 Uhr und Samstag, 9:15 Uhr wurde ein Opel, der in einer Tiefgarage im Luise-Duttenhofer-Weg geparkt war, aufgebrochen. Aus dem Auto wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waibloingen, Tel. 07151 950422.

Weinstadt: Werbetafel beschädigt

Bisher unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Werbetafel eines Fitnessstudios in der Strümpfelbacher Straße. Die Tafel wurde, vermutlich durch einen Tritt, aus der Verankerung geschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Roller entwendet

Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 17:35 wurde ein Motorroller der Marke Kymco, der auf dem Gehweg in der Salierstraße abgestellt war, entwendet. Der Roller wurde am Sonntag, gegen 13 Uhr mit diversen Beschädigungen auf dem Gelände der Salierschule aufgefunden. Ein weiterer Motorroller (Marke Aprilla) wurde zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr in der Lerchenstraße entwendet. Dieser wurde schließlich, ebenfalls mit Beschädigungen, im Sperberweg aufgefunden. Zeugen zu beiden Vorfällen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 zu wenden.

Remshalden: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer wollte am Samstagabend, gegen 19 Uhr von der Stuttgarter Straße nach links auf die B29 in Richtung Schorndorf auffahren. Hierbei prallte er rechts gegen die Leitplanke und verursachte einen Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro. Verletzt wurde der Fahranfänger aber zum Glück nicht.

Waiblingen: Innerorts mit über 100 km/h unterwegs

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Alten Bundesstraße wurde am Sonntagmittag, kurz nach 15 Uhr ein 42 Jahre alter Daimler-Fahrer innerorts mit über 100 km/h gemessen. Ihn erwartet nun neben einer Geldbuße auch ein Fahrverbot.

Berglen: Zigarettenautomat beschädigt

Zwischen Freitagabend, 22:30 Uhr und Samstagmorgen, 6:30 Uhr wurde in der Kelterstraße ein Zigarettenautomat stark beschädigt. Ob es sich hierbei um einen versuchten Aufbruch oder lediglich Vandalismus handelt, ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Wildhase verursacht Unfall

Aufgrund eines Wildhasen, der die Fahrbahn querte, erschrak ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer so sehr, dass er einen Unfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden verursachte. Der Autofahrer war am Samstag, gegen 17 Uhr auf der B14 in Richtung Backnang unterwegs, als der Hase die Straße kurz vor der Ausfahrt Berglen querte. Der Mann kollidierte mit der Leitplanke, der Hase kam mit dem Schrecken davon.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag, zwischen 23 Uhr und 23:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße einen geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt davon. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07195 6940.

Schwaikheim: Junger Mann beim Grillen verletzt

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr trafen sich mehrere junge Erwachsene zum Grillen in einem Schrebergarten in der Nähe des Beinsteiner Weges. Als ein 20-Jähriger Spiritus in den Grill sprühte, entstand eine Stichflamme. Die Kleidung eines direkt neben dem Grill stehenden, ebenfalls 20-jährigen Mannes, fing hierdurch Feuer. Obwohl die brennende Kleidung schnell gelöscht werden konnte, erlitt der junge Mann Verbrennungen am Oberkörper und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leutenbach: Gewahrsam nach Ruhestörung

Ein 30-jähriger Mann hörte in der Nacht auf Montag, gegen 2 Uhr, so laut Musik, dass die Nachbarn schließlich die Polizei verständigten. Nachdem der betrunkene Mann mehrfach zur Ruhe ermahnt wurde, die Musik aber immer wieder aufdrehte und er zunehmend aggressiv wurde, sollte er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich vehement und trat unter anderem in Richtung der Beamten. Beim Transport zum Polizeirevier beleidigte er diese mehrfach. Er wurde schließlich zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle gebracht. Ihn erwarten nun neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Ruhestörung auch mehrere Strafanzeigen.

