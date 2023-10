Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Beifahrer wurde mit Haftbefehl gesucht

Groß Godems (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Samstagnachmittag in Groß Godems einen 35-jährigen Mann festgenommen, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag. Der aus Ungarn stammende Mann wurde von den dortigen Behörden bereits gesucht, da er zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Körperverletzung und Betruges verurteilt worden war. Der 35-Jährige wurde daraufhin einem hiesigen Richter vorgeführt und in weiterer Folge in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort sitzt er nun in Auslieferungshaft. Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei hatte bei einer Routinekontrolle auch den Beifahrer des mit zwei Personen besetzten PKW kontrolliert und war bei dessen Überprüfung auf den Haftbefehl der ungarischen Behörden und der Fahndung nach dem 35-Jährigen gestoßen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell