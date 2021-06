Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jäger und Polizisten retten vermissten Rentner aus Unterholz

Dümmer (ots)

Ein Jäger und mehrere Polizisten haben einem am Wochenende in Dümmer vermissten Rentner offensichtlich das Leben gerettet. Der stark dehydrierte 70-jährige Urlauber konnte nach zwei Tagen fieberhafter Suche schließlich am Sonntagabend im Unterholz eines Waldes bei Pogreß gefunden werden. Der aus Wuppertal stammende Urlauber kam anschließend in ein Krankenhaus.

Der Jäger hatte am Sonntagabend schwache Hilferufe aus einem Waldstück vernommen und war davon ausgegangen, dass es sich hierbei um den Vermissten handeln könnte, nach dem bereits flächendeckend gesucht wurde. Da er sich selbst keinen Weg in das dichte Unterholz des Waldes bahnen konnte, verständigte er die Polizei. Eintreffende Beamte des Kriminaldauerdienstes Ludwigslust riefen dem Vermissten unentwegt zu, um letztlich seine Position im Wald bestimmen zu können. Gemeinsam mit dem Jäger gelang es schließlich, den 70-Jährigen im unwegsamen Unterholz zu finden. Der Vermissten saß bei der Hitze dort bereits seit fast zwei Tagen ohne Wasser fest. Die Polizisten reichten dem dehydrierten Mann umgehen Trinkwasser. Anschließend bahnten sich die Retter einen Weg aus dem Dickicht, wobei Schneisen im Unterholz geschlagen wurden und eine Behelfsbrücke über einen Wassergraben errichtet werden musste, um den Abtransport des 70-jährigen zu ermöglichen. Der Rentner, der sich nach eigenen Angaben verlaufen hatte, kam anschließend in das Schweriner Krankenhaus.

