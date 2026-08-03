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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Unfall gesucht

Neubrandenburg / BAB 20 (ots)

Am 02.08.2026 kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 
Sach- und Personenschaden auf der BAB20 kurz hinter der 
Anschlussstelle Neubrandenburg-Ost in Fahrtrichtung Berlin. 
Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger deutscher 
Fahrzeugführer eines PKW VW zunächst den rechten Fahrstreifen. Als 
sich von hinten die 38-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda auf dem 
linken Fahrstreifen näherte, zog der VW-Fahrer nach links, so dass es
zu einer Kollision zwischen den beiden PKW kam. 
Ursächlich für dieses Fahrverhalten könnte ein dunkler SUV gewesen 
sein, welcher vom Einfädelungsstreifen auf die Autobahn einfuhr, ohne
auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. 
Die 38-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nach aktuellem Stand 
leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg 
verbracht. Der 51-Jährige und seine Mitfahrerinnen im Alter von 47 
und 15 blieben unverletzt. 
Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich die 
Feuerwehren Sadelkow und Pragsdorf im Einsatz. 
Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen 
Abschleppdienst geborgen. Die Autobahn musste für etwa 90 Minuten 
halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle 
vorbei geleitet werden.
Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. 
Zeugen, welche weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum dunklen SUV
machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Friedland unter 
039601-3000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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