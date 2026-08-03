Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Unfall gesucht

Neubrandenburg / BAB 20 (ots)

Am 02.08.2026 kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der BAB20 kurz hinter der Anschlussstelle Neubrandenburg-Ost in Fahrtrichtung Berlin. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW VW zunächst den rechten Fahrstreifen. Als sich von hinten die 38-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda auf dem linken Fahrstreifen näherte, zog der VW-Fahrer nach links, so dass es zu einer Kollision zwischen den beiden PKW kam. Ursächlich für dieses Fahrverhalten könnte ein dunkler SUV gewesen sein, welcher vom Einfädelungsstreifen auf die Autobahn einfuhr, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die 38-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nach aktuellem Stand leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der 51-Jährige und seine Mitfahrerinnen im Alter von 47 und 15 blieben unverletzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich die Feuerwehren Sadelkow und Pragsdorf im Einsatz. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Autobahn musste für etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum dunklen SUV machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Friedland unter 039601-3000 zu melden.

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