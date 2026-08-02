Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hausbrand in Markow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 02.08.2026, gegen 11:05 Uhr, kam es in der Ortschaft Markow bei Ivenack zum Brand eines Wohnhauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in einem zum Wohnhaus umgebauten Nebengebäude auf dem Grundstück aus bislang ungeklärter Ursache zum Brandausbruch. Zur Brandbekämpfung waren 41 Kameraden der Freiwilligen Feuerweheren Stavenhagen, Ivenack, Pribbenow, Ritzerow, Grischow und die Führungsgruppe des Amtes im Einsatz. Diese konnten das Feuer schnell löschen. Das Brandobjekt ist nicht mehr bewohnbar. Durch die Flammen wurde das angrenzende Wohnhaus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und leicht beschädigt. Der entstanden Gesamtsachschaden wird auf ca. 205.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in den Gebäuden, so dass niemand verletzt wurde. Die 81-jährige Bewohnerin des Brandhauses kommt bis auf weiteres bei Verwandten unter. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kommt ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

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