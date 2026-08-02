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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hausbrand in Markow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 02.08.2026, gegen 11:05 Uhr, kam es in der Ortschaft Markow bei 
Ivenack zum Brand eines Wohnhauses.
Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in einem zum Wohnhaus 
umgebauten Nebengebäude auf dem Grundstück aus bislang ungeklärter 
Ursache zum Brandausbruch. Zur Brandbekämpfung waren 41 Kameraden der
Freiwilligen Feuerweheren Stavenhagen, Ivenack, Pribbenow, Ritzerow, 
Grischow und die Führungsgruppe des Amtes im Einsatz. Diese konnten 
das Feuer schnell löschen. Das Brandobjekt ist nicht mehr bewohnbar. 
Durch die Flammen wurde das angrenzende Wohnhaus ebenfalls in 
Mitleidenschaft gezogen und leicht beschädigt. Der entstanden 
Gesamtsachschaden wird auf ca. 205.000 Euro geschätzt. 
Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in den 
Gebäuden, so dass niemand verletzt wurde.
Die 81-jährige Bewohnerin des Brandhauses kommt bis auf weiteres bei 
Verwandten unter.
Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen hat die Ermittlungen zur
genauen Brandursache aufgenommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft 
kommt ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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