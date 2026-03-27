Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Gemeinden erhalten Bescheide für neue Feuerwehrhäuser
Schwerin (ots)
Landesinnenminister Christian Pegel überreicht Inaussichtstellungen aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser sowie für SBZ-Fördermittel an mehrere Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.
Am Dienstag, 31. März 2026, erhalten die Gemeinden Damshagen, Blowatz, Züsow und Warin.
Termin: 14 Uhr
Ort: Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße 8, 23948 Moor-Rolofshagen
Termin: 15.45 Uhr
Ort: Mehrgenerationenzentrum Blowatz, Hauptstraße 22, 23974 Blowatz
Termin: 17.15 Uhr
Ort: Gemeindehaus Züsow, Satower Straße 18, 23992 Züsow
Termin: 18.30 Uhr
Ort: Freiwilligen Feuerwehr Warin, Kirchtor 5, 19417 Warin
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
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