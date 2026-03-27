Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bescheid für Musterfeuerwehrhaus für Ladebow

Schwerin (ots)

Aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser überreicht Landesinnenminister Christian Pegel an Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Inaussichtstellung für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 30.3.2026 16.30 Uhr

Ort: 17493 Ladebow, Feuerwehrgerätehaus, Ecke Ladebower Chaussee / Thomas- Müntzer-Straße

und am

Samstag, 4.4. 2026

Termin: 8.15 Uhr

Ort: Bürgerhaus in Butzow, Dorfstraße 7, 17392 Butzow

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