Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Bescheid für Musterfeuerwehrhaus für Ladebow
Schwerin (ots)
Aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser überreicht Landesinnenminister Christian Pegel an Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Inaussichtstellung für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.
Termin: Montag, 30.3.2026 16.30 Uhr
Ort: 17493 Ladebow, Feuerwehrgerätehaus, Ecke Ladebower Chaussee / Thomas- Müntzer-Straße
und am
Samstag, 4.4. 2026
Termin: 8.15 Uhr
Ort: Bürgerhaus in Butzow, Dorfstraße 7, 17392 Butzow
Rückfragen bitte an:
Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
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