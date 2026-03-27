PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bescheid für Musterfeuerwehrhaus für Ladebow

Schwerin (ots)

Aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser überreicht Landesinnenminister Christian Pegel an Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Inaussichtstellung für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 30.3.2026 16.30 Uhr

Ort: 17493 Ladebow, Feuerwehrgerätehaus, Ecke Ladebower Chaussee / Thomas- Müntzer-Straße

und am

Samstag, 4.4. 2026

Termin: 8.15 Uhr

Ort: Bürgerhaus in Butzow, Dorfstraße 7, 17392 Butzow

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 11:09

    IM-MV: Presseeinladung: Gemeinden erhalten Bescheide für Musterfeuerwehrhaus

    Schwerin (ots) - Landesinnenminister Christian Pegel überreicht Inaussichtstellungen aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser sowie für SBZ-Fördermittel an mehrere Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Rügen für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses. Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 15:30

    IM-MV: Hoort erhält offiziell ein eigenes Gemeindewappen

    Schwerin (ots) - Die Gemeinde Hoort im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat heute offiziell ihren Wappenbrief erhalten. Innenminister Christian Pegel überreichte diesen an Bürgermeisterin Iris Feldmann und bestätigte damit das Recht der Gemeinde, ihr Wappen offiziell zu führen. "Die Übergabe dieses Wappenbriefes ist ein erfolgreicher Abschluss des in der Gemeinde gemeinsam getragenen Prozesses und bildet im Wappen die ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 14:00

    IM-MV: Innenminister verleiht Laage die Bezeichnung "Recknitzstadt"

    Schwerin (ots) - Die Stadt Laage darf ab sofort offiziell die kommunalverfassungsrechtliche Bezeichnung "Recknitzstadt" führen. Innenminister Christian Pegel hat Bürgermeisterin Christin Zimmermann heute diese Bezeichnung offiziell überreicht. "Mit dem Namen 'Recknitzstadt' wird sichtbar, was Laage seit Jahrhunderten prägt: die enge Verbindung von Stadt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren